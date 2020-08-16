Cimbom'a müjde! İkinci testler negatif çıktı

Galatasaray'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyunculara yapılan ikinci test sonuçlarının negatif olduğu duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir."

Öte yandan klinik şikayetleri bulunmayan iki futbolcunun izolasyon sürecinin tedbir amaçlı devam edeceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon öncesi futbolcu, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında bulunan çalışanların tatil dönüşü Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."