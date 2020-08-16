Amber Heard'ın İstanbul hayranlığı: 'Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım"Kadına şiddete dikkat çekmek istedi! Görenlerin çığlıklarına maruz kaldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylasını incelediCimbom'a müjde! İkinci testler negatif çıktıAntalya'da skandal görüntü! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ettiHasan Dikici kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü?Valilik duyurdu! 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldiProf. Dr. Mehmet Fatih Altan'dan deprem ile ilgili korkutan açıklama: ''Hazır değiliz''Max Gradel kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Kariyeri?Sivasspor'dan flaş transfer! Max Gradel resmen açıklandı
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Cimbom'a müjde! İkinci testler negatif çıktı

Cimbom'a müjde! İkinci testler negatif çıktı

Galatasaray'da koronavirüs testleri pozitif çıkan ikinci oyuncuya yapılan yeni testlerde sonuçlar negatife döndü.

Cimbom'a müjde! İkinci testler negatif çıktı

Galatasaray'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 2 oyuncuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyunculara yapılan ikinci test sonuçlarının negatif olduğu duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir."

Öte yandan klinik şikayetleri bulunmayan iki futbolcunun izolasyon sürecinin tedbir amaçlı devam edeceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezon öncesi futbolcu, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarında bulunan çalışanların tatil dönüşü Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

 

Cimbom'a müjde! İkinci testler negatif çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT