Cimbomda sular durulmuyor! Fatih Terim ile Burak Elmas arasında soğuk savaş!

Galatasaray'da son günlerde yönetim ile teknik heyet arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Göreve gelirken Fatih Terim ile samimi ilişkileri bulunan ve hocanın arkasında duran Burak Elmas, bugünlerde Fatih Terim ile görüş ayrılığı yaşıyor. Taraftarlar bu karmaşanın nedenine anlam veremezken ikili arasında geçtiğimiz günlerde yapılan toplantının ardından da sular durulmadı. Yaşanan görüş ayrılığının nedenleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

TERİM'İN İSTEKLERİ YERİNE GETİRİLDİ

Sezon başında Fatih Terim'in istediği yapılanmayı kabul eden ve neredeyse istediği her oyuncuyu takıma kazandıran Burak Elmas, 11 oyuncuyu takımın kadrosuna kazandırdı ve 25 milyon euroluk önemli bir harcama yaptı. Bunun ardından takımdan başarı beklerken istenen sonuç sadece Avrupa'da elde edilebildi. Sarı-kırmızılılar ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklediği sonuçlara ulaşamadı.

TEKNİK HEYET YETERSİZ BULUNDU

Fatih Terim'in aldığı cezalar sonrasında takımdan ayrı kaldığı dönemde teknik heyet ise yetersiz kaldı. Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın performansı yeterli bulunmazken Elmas, Bülent Bayraktar'ı danışman olarak getirdi. Fatih Terim'e de teknik heyetini değiştirmesi yönünde talebini ileten Burak Elmas olumlu geri dönüş almadı. Başkanla planladığı süreci uygulayamayan Bayraktar da kısa sürede görevinden ayrıldı.

TRANSFER TALEBİ REDDEDİLDİ

Devre arasının gelmesiyle birlikte takımdaki bazı bölgelere takviye isteyen Fatih Terim bu kez Burak Elmas'tan olumsuz geri dönüş aldı. Sezon başında yeterince maddi yük altına girdiklerini ifade eden Elmas, takımda eksik olsa Avrupa'da da başarısız olacağını, kadroda sorun olmadığını düşündüğünü iletti. Terim'e oyuncu satmadan alamayacaklarını ifade etti. Bu cevaba karşı çıkmayan Fatih Terim, memnun da olmadı.

AYRILIK İHTİMALİ DE DÜŞÜNÜLÜYOR

Önümüzdeki süreçte ne olacağı merakla beklenirken Burak Elmas'ın ligin ikinci devresine de Fatih Terim ile başlamayı planladığı, alınacak skorlara göre bir yol haritası çizmeyi düşündüğü ifade edildi. Takımın olumsuz skorlar alması durumunda bir ayrılık kararı çıkabileceği ve Burak Elmas'ın bu senaryo için Fatih Terim yerine çeşitli isimler aradığı da iddia edildi.