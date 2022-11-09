Çimnaz isminin anlamı nedir, Çimnaz ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Çimnaz isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Çimnaz ismi ne demek, Çimnaz ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Çimnaz isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Çimnaz İsminin anlamı nedir? TDK Çimnaz anlamı:

Çimnaz ismi Türk Dil Kurumunda Nazı Çok Olan, Çok Naz Eden, Nazlı, İşveli.Baştan Aşağı Naz anlamında tanımlanmıştır.

Çimnaz İsmi Kuranda geçiyor mu?

Çimnaz ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Çimnaz isminin kökeni:

Çimnaz ismi Türkçe+Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 12 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Çimnaz isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Çimnaz isminin rengi:

Lime

Çimnaz ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Çimnaz isminin Harf Analizi Nedir ?

Çimnaz ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ç : Canlı, arkadaş canlısı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

Çimnaz isminin Numerolojisi Kaçtır?

Çimnaz ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç : 4

İ : 12

M : 16

N : 17

A : 1

Z : 29

= 79 – Çimnaz İsminin Numeroloji Toplamı 79’dir.

Çimnaz isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Çimnaz ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Çimnaz isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ç: 3 İ: 9 M: 4 N: 5 A: 1 Z: 8 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Çimnaz isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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