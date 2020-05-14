Çin, ABD'nin Kovid-19'la mücadelesini tehlikeye attı

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) üzerinde aşı, tedavi ya da test çalışmaları yapan araştırma merkezlerine uyarı yapıldı.

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı yaptığı uyarıda Çin yönetimi ile bağlantılı olduğu düşünülen Çinli hackerların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili araştırma yapan kurumları hedef aldığını belirtti. ABD'li kurumlardan verilerini korumak adına ekstra güvenlik önlemleri almaları ve potansiyel tehdidin farkında olmaları istendi.

ÇİN'İN BU SEKTÖRLERİ HEDEF ALMASI ABD'NİN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELESNİ TEHLİKEYE ATTI

FBI ayrıca potansiyel tehdit konusunda halkın farkındalığını artırmak için uyarı yayınladıklarını ve önümüzdeki günlerde ek teknik detayların açıklanacağını duyurdu.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in bu sektörleri hedef almasının ABD'nin Kovid-19 ile mücadelesini tehlike altına attığını bildirdi.

Açıklamada, “Bu duyuru, araştırma kuruluşları ve Amerikan halkı arasındaki farkındalığı artırmayı ve potansiyel hedeflere kaynak ve rehberlik sağlamayı amaçlamaktadır.” ifadelerine yer verildi.