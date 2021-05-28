Çin aşısı olanlar hacca gidebilir mi 2021? Çin aşısı olanlar hacca gidemeyecek mi 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ÇİN AŞISI OLANLAR HACCA GİDEBİLİR Mİ 2021? ÇİN AŞISI OLANLAR HACCA GİDEMEYECEK Mİ 2021?

Türkiye'nin kullandığı ilk aşı olan Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac aşısının akıbeti ise hala belirsizliğini korurken bu sene Hacca gitmek isteyen vatandaşlar için atılan iddia büyük yankı uyandırdı. Yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan hükümeti, ülkelerine girebilmek için yayımladığı aşıların listesinde Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmedi. Bu iddia doğrultusunda 65 yaş üstü yurttaşlarımıza yapılan bu aşıdan olanlar Hacca gidemeyecekler.

LİSTEDE HANGİ AŞILAR VAR?

Suudi Arabistan hükümeti, ülkelerine girebilmek için önerilen aşıların listesinde Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Pakistan merkezli The Express Tribune gazetesinin haberine göre, Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısını olan Pakistan'dan Hac için gelenlerin Suudi Arabistan'a kabul edilmemeleri sonrası krallığın tutumu Çin aşısı hakkındaki görüşünü ortaya koymuş oldu.