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  3. Çin aşısı umutları yıktı: Aşıyı yaptıran gönüllünün testi pozitif çıktı

Çin aşısı umutları yıktı: Aşıyı yaptıran gönüllünün testi pozitif çıktı

Endonezya’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip koronavirüs aşısı yaptıran bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığı bildirildi. Klinik deneylerde 3. aşamada olduğu bilinen aşıya dair umut kırıcı verileri raporlanmasının ardından karar vermek için erken olduğu ve bekleme sürecine girildiği ifade edildi.

Çin aşısı umutları yıktı: Aşıyı yaptıran gönüllünün testi pozitif çıktı

Endonezya’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kovid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Bandung kentindeki gönüllü insan denemeleri çalışmasında Kovid-19 aşısı olan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çin aşısı umutları yıktı: Aşıyı yaptıran gönüllünün testi pozitif çıktı

'EVDE KAL' KURALINA UYMAMIŞ

Rusmil, gönüllü kişinin, aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak şehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle Kovid-19’a yakalandığını ifade etti. Söz konusu kişinin aşı testinden virüsü kapmadığını vurgulayan Rusmil, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu, gönüllülerin sağlık durumuna ilişkin de 6 ay gözleme ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Çin aşısı umutları yıktı: Aşıyı yaptıran gönüllünün testi pozitif çıktı

2021 SONUNA DEK 300 MİLYON DOZ AŞI

Endonezya, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma ortaklığında 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

Çinli şirkete ait aşıyı ülkede ocak ayında kullanıma sunmaya hazırlanan hükümet, 2021 yılı sonuna kadar da 300 milyon doz aşı tedarik etmeyi planlıyor.

Son dönemde günlük vaka sayısı ortalamasının 3 binin üzerine çıktığı Endonezya’da, toplam vaka sayısı 207 bin 203’e ulaşırken ölenlerin sayısı 8 bin 456’ya, iyileşenlerin sayısı 147 bin 510’a yükseldi.

Berna Akkaya
Editör


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