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  3. Çin Dış İşleri Bakanı'ndan, Ukrayna'daki insani kriz için 6 öneri!

Çin Dış İşleri Bakanı'ndan, Ukrayna'daki insani kriz için 6 öneri!

Rusya ile yakınlığıyla bilinen Çin'den Ukrayna'daki kriz ile ilgili öneri geldi. Dışişleri Bakanı Vang, insani yardım operasyonlarında tarafsızlık ilkesine dikkat edilmesi ve insani konuların siyasallaştırılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çin Dış İşleri Bakanı'ndan, Ukrayna'daki insani kriz için 6 öneri!

Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Genel Kurul Toplantısı için Pekin'de bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, burada düzenlediği basın toplantısında, dış politika ve dış ilişkilere dair sorulara yanıt verdi.

Rusya ile yakın ilişkileriyle tanınan Çin'den Ukrayna savaşında yaşanan krizin önlenebilmesi adına bazı öneriler geldi. Vang, insani krizin önlenebilmesi adına 6 öneride bulundu.

İNSANİ KRİZİ ÖNLEMEK İSTEDİ

Ukrayna'daki sorunun, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilke ve kurallarına, tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Vang, uluslararası toplumun en önemli önceliklerinden birinin savaş nedeniyle ülkede büyük çaplı insani krizin çıkmasını önlemek olması gerektiğini belirtti.

Vang, Çin'in bu amaca yönelik 6 maddelik önerilerini sıraladı.

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6 MADDE ÖNERDİ

İlk olarak insani yardım operasyonlarının tarafsızlık ilkesine uygun olmasına dikkat edilmesi ve insani konuların siyasallaştırılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Vang, şunları kaydetti:

"İkincisi Ukrayna içinde ve dışındaki tüm yerinden edilmiş insanlara yardım eli uzatılmalı, uygun sığınak sağlanmalı. Üçüncüsü siviller koruma altına alınmalı ve ikincil insani felaketlerin ortaya çıkması önlenmeli. Dördüncüsü, düzgün ve güvenli insani yardım faaliyetleri hızlı, güvenli ve engelsiz erişimle sürdürülmeli. Beşincisi Ukrayna'daki yabancı ülke vatandaşlarının güvenliği sağlanmalı, güvenli ayrılış ve ülkelerine dönüş imkanı sağlanmalı."

Vang, Çin'in insani krizi önlemek üzere faaliyetlerini sürdüreceğini, Çin Kızılhaç Derneğinin Ukrayna'ya yardım malzemesi sağlamaya başlayacağını bildirdi.

"DİYALOG İÇİN KOŞULLARI KOLAYLAŞTIRMALIYIZ"

Vang, Ukrayna sorununun çözümü için taraflar arasında diyalog koşullarının kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, "Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesinde tarafların bir an önce barış için müzakerelere başlaması isteğini dile getirdi. Devlet Başkanı Putin buna olumlu yanıt verdi. Sonrasında Rusya ve Ukrayna tarafı iki tur müzakere yürüttü. Umarız beklenilen üçüncü tur görüşmeler daha iyi sonuç verir." dedi.

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YAPICI ROLÜ SÜRDÜRMEYİ ÖNERDİ

Çin'in taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırmak üzere yapıcı rol oynamayı sürdürmeye ve uluslararası taraflarla birlikte gerekli arabuluculuğu sağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Vang, "Çin, gerilim ne kadar yüksekse görüşmeyi sürdürmenin o kadar önemli olduğuna, anlaşmazlık ne kadar derinse müzakere etmenin o kadar gerekli olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

Vang, Pekin yönetiminin taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırmak üzere yapıcı rol oynamayı sürdürmeye ve uluslararası taraflarla birlikte gerekli arabuluculuğu sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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