Çin Halk Cumhuriyeti'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Çin Halk Cumhuriyeti'nin Bayrağı Nasıldır?
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Çin, resmî adı ile Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da Çin Komünist Partisi tarafından tek parti rejimiyle yönetilen üniter egemen devlet. Yaklaşık 1,404 milyar ile dünyanın en kalabalık, 9,6 milyon km² ile kara alanı bakımından üçüncü en büyük, toplam alan açısındansa üçüncü veya dördüncü en büyük ülkesidir
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Başkenti?
“Pekin” şehri Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkentidir.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Para Birimi Nedir?
“ÇinYuanı” Çin Halk Cumhuriyeti'nin para birimidir.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Çin Halk Cumhuriyeti'nin telefon alan kodu : + 86
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Çin (PRC)
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Pekin
Çin Halk Cumhuriyeti'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
People's Republic of China (PRC
Çin Halk Cumhuriyeti'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Beijing
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Běijīng - 北京
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ülke Adının Ülke İçiSöylemi
Zhōngguó (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó) - 中国 (中华人民共和国)
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Mandarin Çincesi