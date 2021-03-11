Çin Halk Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Çin Halk Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Çin, resmî adı ile Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da Çin Komünist Partisi tarafından tek parti rejimiyle yönetilen üniter egemen devlet. Yaklaşık 1,404 milyar ile dünyanın en kalabalık, 9,6 milyon km² ile kara alanı bakımından üçüncü en büyük, toplam alan açısındansa üçüncü veya dördüncü en büyük ülkesidir

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Çin Halk Cumhuriyeti, 1441400838 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 1. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,1842 olduğu görülmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Müslüman Nüfus sayısı 72,000,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 5 olarak rakamlara yansımıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Çin Halk Cumhuriyeti'nin yüz ölçümü 9421143 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 137060 km² Karasal Alan : 9569901 km²

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Haritadaki Yeri / Konumu