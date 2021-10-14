Cin Mısırı ne demek, TDK'ya göre Cin Mısırı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cin mısırı ne demek? Cin mısırı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cin mısırı kelimesi. Peki cin mısırı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cin mısırı nedir, cin mısırı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CİN MISIRI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cin mısırı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cin mısırı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür ufak taneli mısır, cin darısı

