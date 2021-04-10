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  3. Çin, tarihinin en yüksek cezasını verdi! E-ticaret devi Alibaba'ya 2.75 milyar dolar ceza

Çin, tarihinin en yüksek cezasını verdi! E-ticaret devi Alibaba'ya 2.75 milyar dolar ceza

Çin yönetimi, teknoloji ve e-ticaret devi Alibaba'ya tekelleşme ve rekabet soruşturması kapsamında 2.75 milyar Dolar ceza kesti. Ceza, bu alanda Çin'de verilen en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti.

Çin, tarihinin en yüksek cezasını verdi! E-ticaret devi Alibaba'ya 2.75 milyar dolar ceza

Çin yönetimi, teknoloji ve e-ticaret devi Alibaba'ya tekelleşme ve rekabet soruşturması kapsamında 2.75 milyar Dolar ceza kesti. Ceza, bu alanda Çin'de verilen en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti. Çin Piyasa Düzenleme Kurulu, pazar hakimiyetini kötüye kullandığı ve sektörde tekelleştiği gerekçesiyle Jack Ma'nın kurucusu olduğu teknoloji ve e-ticaret devi Alibaba'yı 2.75 milyar Dolar (18 milyar yuan) cezaya çarptırdı.

HAKİM KONUMU KÖTÜYE KULLANMA İDDİASI

Şirketin piyasadaki hakim konumunu birkaç yıldır kötüye kullandığının tespit edildiği belirtildi. Jack Ma, Ekim 2020'de finansal kurumların sistemini eleştirmesinin ardından Çin yönetimi tarafından yakın takibe alınmıştı. Bir ay sonra yetkililer, Alibaba'nın finansal teknoloji şirketi Ant Group'un planlandığı 37 milyar dolarlık halka arzını engellemiş, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Aralık ayında Alibaba Group aleyhinde rekabet soruşturması başlatıldığını duyurmuştu. Çin'de rekor seviyedeki 2.75 milyar Dolarlık ceza, Alibaba'nın 2019 yılında Çin'de elde ettiği cironun yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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