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Çin, Uygurlara yönelik soykırım yapıyor

İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Siobhain McDonagh, Çin'in Uygurlara baskısını "soykırım" olarak nitelerken, Başbakan Boris Johnson da ülkesinin endişelerini Birleşmiş Milletler (BM) ve G20 gibi platformlarda her fırsatta dile getireceklerini belirtti.

Çin, Uygurlara yönelik soykırım yapıyor

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Siobhain McDonagh, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak nitelerken, Başbakan Boris Johnson da ülkesinin endişelerini Birleşmiş Milletler (BM) ve G20 gibi platformlarda her fırsatta dile getireceklerini belirtti.

Çin, Uygurlara yönelik soykırım yapıyor

McDonagh, Avam Kamarasında yapılan Başbakan'a Sorular oturumunda, Çin'de Uygurlara yönelik baskısını gündeme getirdi.

"Gözlerimizin önünde Çin, Uygurlara yönelik soykırım yapıyor." diyen McDonagh, Başbakan'a bu "etnik temizliği" durdurmak için ne yapacağını ve uluslarası bir mahkeme kurulmasına öncülük edip etmeyeceğini sordu.

Başbakan Johnson da İngiltere'nin endişelerini Çinli yetkililerle yaptıkları görüşmelerde ilettiklerini, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve G20 gibi platformlarda her fırsatta dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

 



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