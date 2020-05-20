Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek

Çin koronavirüs salgınıyla birlikte tepki çeken vahşi hayvan ticaretine yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Yasa dışı ticareti önlemek isteyen yetkililer vahşi ve egzotik hayvan yetiştirmeye son vermeleri için çiftçilere 600 yuan (yaklaşık 580 TL) para ödemeyi planlıyor.

ÇINGIRAKLI YILAN İÇİN 120, MİSK KEDİSİ İÇİN 600 TL

Salgının başlangıç noktası olan Hubey'e komşu Hunan'da bir kilo kobra veya çıngıraklı yılan karşılığında 120 yuan (yaklaşık 115 TL), bambo faresi içinse 75 yuan (yaklaşık 72 TL) ödeyecek. SARS (akut solunum yetmezliği sendromu) salgını sırasında virüsü insanlara taşıdığı sanılan misk kedisi içinse 600 yuan (yaklaşık 580 TL) ödenecek.

ÇİN YENİ İLAÇ GELİŞTİRDİ

Öte yandan Pekin İleri Genom Geliştirme Merkezi'nin direktörü Sunney Xie, Kovid-19'a karşı yeni bir ilaç geliştirdiklerini ve hayvan deneylerinde başarılı olduğunu duyurdu ve "Nötralize edici antikorları deney faresine enjekte ettikten 5 gün sonra virüs yoğunluğunun 2500 faktör düştüğünü gördük. Bu da ilaç adayının tedavisel etkisi olduğu anlamına geliyor" dedi.