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Cinayet işledi, 10 yıl sonra yakalandı!

Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen olayda işlenen cinayetin zanlısı çift, Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cinayet işledi, 10 yıl sonra yakalandı!

Denizli'nin Çameli ilçesinde işlenen cinayetin zanlısı çift, Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Denizli'de işlenen bir cinayetin zanlılarının Ortaca'da olduğunu tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, 2011 yılında Denizli'nin Çameli ilçesi Kolak Mahallesinde Ünal Yılmaz isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili aranan ve "kasten öldürme suçundan" haklarında 15'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bedensel engelli Ö.A (43) ve eşi H.A'yı (40) yakaladı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar Seydikemer Eşen Kapalı Cezaevine gönderildi.

(İHA)

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