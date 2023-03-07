Cinayet işlemişlerdi! Belediye çalışanlarına müebbet hapis

Kırşehir'de 2022 yılı 25 Mart tarihinde Kırşehir Belediyesinde görevli iki güvenlik görevlisinin işlediği cinayet duruşmasında karar çıktı.

Melahat Ersoy
Editör
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Cinayet işlemişlerdi! Belediye çalışanlarına müebbet hapis

CHP'li belediye de güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici Batman ve Sami Aydoğan Van cezaevinden Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4. duruşmaya SEGBİS yöntemi ile bağlandı. Duruşmayı hunharca katledilen Şeyma ve Hasan'ın aileleri de takip etti.

SON SAVUNMALAR YAPILDI

Aklî dengesinin raporlarının istendiği sanıklar duruşmada son savunmalarını yaptı. Sanık Şefik Ekici, Sami Aydoğan ile fikri birlikteliği olmadığını her şeyi tasarlayan kişinin Sami Aydoğan olduğunu söyledi. Sami Aydoğan ise savunmasında mahkemeye olay sonrasında delil olarak sunulan ses kayıtlarının gerçekçi olmadığını aktardı. Avukat beyanlarının alındığı duruşmada Hasan ve Şeyma'nın aileleri belediyede çalışan güvenlik görevlilerinin en ağır ceza ile ceza almalarını talep etti.

Cinayet işlemişlerdi! Belediye çalışanlarına müebbet hapis

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanıkları ve müdafi avukatları dinledikten sonra CHP'li Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan sanık Şefik Ekici ve Sami Aydoğan için 2 şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması kararına vardı. Verilen kararda istinaf ve itiraz yolu açık hâle getirildi. Maktullerin aileleri ise karar sonrası mahkeme salonunda adaletin yerini bulduğunu haykırdı. Duruşma sonrası açıklamada bulunan avukat Mehmet Ali alan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde adaletin tecelli ettiğini ve sanıkların gerekli cezayı aldığını söyledi.

2022 yılında Kırşehir'de Bağbaşı Mahallesi Akbayir mevki ormanlık alanda Hasan Aydoğan'a ait boş otomobilin bulunması sonrası ortaya çıkan olayda; CHP'li Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi çalışan iki kişi kendilerini polis

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