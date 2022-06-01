Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Xinhua'dan edinilen bilgiye göre; Çin’in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde yerel saatle 17.00’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkunç sarsıntı birçok yerleşim yerini darmadağın ederken, 14 kişi yaralandı, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Çin Deprem Ağları Merkezi, Yaan kenti yakınlarında meydana gelen depremin derinliğini 17 kilometre olarak açıkladı.

"SARSINTILAR ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

Depremin yaşandığı bölgede bulunan bir restoran sahibi mobilyaların zarar gördüğünü ve restoranı gece boyunca açmayı düşünmediğini ifade ederek, “Sarsıntılar çok güçlüydü. Hızlıca hemen kaçtım. Şu an herkes dışarıda kamp yapıyor” dedi. Deprem bölgesine yerel kurtarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 4 bin 500 polis, itfaiyeci, ve sağlık ekibi yönlendirildi.