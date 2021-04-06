Çin'de akıllara durgunluk veren olay! Oğlunu evlendirdiği gelin, öz kızı çıktı

Çin'de oğlunun düğününde gelinin 20 yıl önce yol kenarına bıraktığı öz kızı olduğunu öğrenen bir anne, hayatının şokunu yaşadı. Gerçeği öğrenen düğün sakinleri de şaşkınlıklarını gizleyemezken çift ise bir süre sonra evlendi.

Çin'in Jiangsu vilayetinde bir düğünde oğlunu evlendirmek isteyen anne, dikkati sonucu gelinin elindeki doğum lekesini fark etti. Tanıdık gelen doğum lekesinden şüphelenen anne, gelinin ailesine gelinin kendi kızları mı, yoksa evlatlık mı olduğunu sordu.

20 YIL ÖNCE KIZI YOL KENARINDA BULMUŞLAR

Gelinin anne ve babası ise kızlarını yaklaşık 20 yıl önce yol kenarında bulduklarını ve o tarihten bu yana kendileri ile yaşadığını söyleyince damadın annesi durum karşısında hayrete düştü. Olayın gelin ve düğüne gelen diğer misafirlere de anlatılmasının ardından gerçeği öğrenen gelin ve anne gözyaşlarına boğulurken misafirler ise büyük bir şok yaşadı.

ERKEK BEBEK EVLAT EDİNİLMİŞ

Öğrenilen bilgiye göre damadın annesinin 20 yıl önce kızını yol kenarına bırakmasının ardından vidan azabı yaşayarak kızını her yerde aradığı ortaya çıktı. Fakat aramaları sonu eve eli boş dönen anne ise bir erkek bebeği evlat edinme kararı aldı.

Olayın ardından ne kadar anne ve kızı büyük bir üzüntü yaşasa da damadın öz olmadığı öğrenilince düğüne kalındığı yerden devam edildi ve çift evlendi.