Dünyanın önemli ülkelerinden biri olan Çin'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. İddialara göre Çin Komünist Partisi'nin en yüksek yönetim grubu olan Daimi Komite, Başkan Xi, Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı için yurt dışına çıktıktan sonra harekete geçti ve Xi'nin yetkileri kaldırıldı ve darbe girişimi başlattı. Bunun üzerine Çin'de darbe mi oldu son dakika? Çin'de neler oluyor 24 Eylül 2022 Cumartesi? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

ÇİN'DE DARBE Mİ OLDU SON DAKİKA? ÇİN'DE NELER OLUYOR 24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ?

Tayvan konusu nedeniyle ABD ile ilişkileri gerginleşen Çin'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. İddialara göre Çin Komünist Partisi'nin en yüksek yönetim grubu olan Daimi Komite, Başkan Xi, Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı için yurt dışına çıktıktan sonra harekete geçti ve Xi'nin yetkileri kaldırıldı. Xi ülkeye geri çağrıldı ve havalimanına gözaltına alınarak bir eve hapsedildi.

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Ayrıca orduda görevli birçok generalin tutuklandığı, zırhlı araçların başkent Pekin'e doğru gittiği uçak ve tren seferlerinin durdurulduğu öne sürülüyor.

İddialara göre Song-Cintao-Jiabao cuntası, Xi'nin darbe girişimine direnmesini engellemek için General Li Qiaoming aracılığıyla Pekin'de bir tür sıkı yönetim başlattı.

Büyük bir askeri konvoy Pekin'e girerek şehri kontrol altına aldı ve giriş-çıkışları kapattı.

Darbe girişiminin ardında Çin Komünist Partisi'nin 105 yaşındaki eski daimi üyesi Song Ping, eski başkan Hu Cintao, eski başbakan Wen Jiabao, mevcut daimi komite üyeleri ve Merkez Muhafız Bürosu'nun olduğu iddia edildi.