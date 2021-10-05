Çin'de korkutan olay! Gökyüzünden insanların üzerine İHA'lar düştü!

Dünya genelinde yaşanan Facebook, WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu, internet sisteminde de sorunlara yol açtı.

İNTERNET HİZMETLERİNDE DE KESİNTİ YAŞANDI

Facebook tarihinin en büyük kesintilerinden biri olduğu iddia edilen aksaklıkla ilgili çalışmalar sürerken, internet hizmetlerinde de kesintiler yaşandı.

İnternetteki kesintiler Çin'de neredeyse bir faciaya sebep oluyordu.

İNSANLARIN ÜZERİNE İHA'LAR DÜŞTÜ

Çin'de kalabalık bir cadde üzerinde görev halinde olan insansız hava araçları, internet kaynaklı oluşan sorun nedeniyle kontrolden çıkarak izleyicilerin üzerine düştü.

YAŞANAN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bir cep telefonu kamerasına İHA'ların park halindeki araçların üzerine düştüğü görüntüler kaydedildi.