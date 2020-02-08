Çin'de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 723 oldu

Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve dünya üzerinde yaşamı etkileyen koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan son açıklamada, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 723 olarak aktarıldı. Açıklamada ayrıca, virüsten etkilenen kişi sayısı da 6 bin 101'i ciddi olmak üzere 34 bin 546 olarak belirtildi.

Virüs bulaştığından şüphelenilen kişi sayısı 27 bin 657 olarak açıklanırken, koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı 189 bin 660 olarak aktarıldı.

Çin ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 26, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak kaydedildi.

SON 24 SAATTE 86 ÖLÜM

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybederken, 3 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Bugüne kadar salgın nedeniyle meydana gelen ölümlerin 699'u salgının merkez üssü olan Hubey eyaletinde yaşandı. Hınan’da 4 Heylongciang’da 5, Haynan’da 2, Guicou, Gansu, Cilin, Hıbey, Sıçuan, Guangdong eyaletlerinde 1’er kişi hayatını kaybetti. Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2’şer, Şanghay ve Tiencin’de birer kişi yaşamını yitirdi.

Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde bir kişi koronavirüs nedeniyle öldü.

PEKİN'DE MASKE TAKMAYANLAR İÇİN GÖZALTI

Pekin Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi. Maske takmayı reddeden kişilere önce gerekli uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kişi bu tutumunu sürdürürse gözaltına alınabileceği vurgulandı.

Ülkede özellikle Hubey eyaletindeki yoğun ihtiyaç nedeniyle çoğu sağlık şirketi, maske dahil üretimlerinin büyük çoğunluğunu bu eyalete yönlendiriyor. Pekin gibi büyük şehirlerde maske satan eczanelerde stoklar yetersiz kalıyor.