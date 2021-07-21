Çin'de sel felaketi: Bütün eyalet su altında kaldı! En 12 kişi hayatını kaybetti!

Çin'in Henan eylaetinde, bölgenin aşırı yağış alması sonucu meydana gelen felakette en az 12 kişinin hayatını kaybettiği ve on binlerce insanın bulunduğu yerden güvenli bölgelere nakledildiği öğrenildi.

100 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Henan'a bağlı Zhengzhou kentinde dünkü yağışların ardından meydana gelen selde can kayıpları yaşandı.

Arama kurtarma ekipleri, şimdiye kadar selin etkili olduğu bölgelerde 12 kişinin cansız bedenine ulaşırken 100 binin üzerinde kişi ise güvenli bölgelere yerleştirildi.

FELAKET 'OLAĞANÜSTÜ YÜKSEK' SEVİYEDE

Sellere dair sosyal medyada paylaşılan videolarda Zhengzhou sokaklarının göle döndüğü ve araçların suya boğulduğu görüldü.

Zhengzhou yerel yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "selin kontrol durumunun çok zor olduğu" belirtilerek, felaketin seviyesi "olağanüstü yüksek" olarak tanımlandı.

4 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Henan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana belirli aralıklarla etkili olan sağanak dün sele yol açmıştı.

Eyaletin başkenti Zhengzhou'daki metro ağı sular altında kalmış, çok sayıda yolcu mahsur duruma düşmüştü.