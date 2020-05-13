Çin'den korkutan açıklama! Kısıtlama getirildi

Dün, 6 kişinin koronavirüse yakalandığı tespit edilmiş ve geçen haftadan bu güne dek görülen toplam koronavirüs vaka sayısının 21'e ulaşmıştı. Bu durum sonrası Çin'in Cilin şehrinde tren ve uzun mesafe otobüs hizmetleri durduruldu. Cilin'de sosyal organizasyonlara yasaklama getirildi ve halka açık kapalı alanlara girişler yasaklandı.

"YAYILMA RİSKİ TAŞIYOR"

Cilin Belediye Başkan Yardımcısı Gay Dongping, koronavirüs salgını nedeniyle basına açıklamada bulundu. Gay Dongping salgın durumunun, "çok ciddi ve karmaşık olduğunu ve daha da yayılma riski taşıdığını" belirtti.

Cilin Belediye Başkan Yardımcısı Gay Dongping, "Salgının yayılmasını önlemek için Cilin salgın önleme ve kontrol grubu, şehirde kontrol önlemleri uygulanmasına karar verdi." dedi.

YERLEŞİM ALANLARINA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILACAK

Ulusal 3 salgın önleme ekibinin, durumu araştırmak için eyaletten uzmanlarla çalışmak üzere Cilin'e geldiğini aktaran Gay, tıbbi uzmanların, salgının kaynağını ve bulaşma zincirini en kısa zamanda belirlemek için çalıştığını ifade etti.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada da alınan önlemler kapsamında bölgedeki tüm yerleşim alanlarına ve köylere giriş çıkışların kapatılacağı belirtildi.

ŞEHİRDEN AYRILANLARA KORONAVİRÜS TESTİ YAPILACAK

Cilin'den ayrılmak isteyen herkesin, ayrılmadan önceki 48 saat içinde yapılmış, Kovid-19 taşıyıp taşımadığını gösteren bir nükleik asit testinin negatif olduğuna dair belge sunması gerekiyor.

Açıklamada, şehirdeki sinemalar, internet kafeler, oyun salonları ve hamamlar gibi kapalı mekanların bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı bildirildi.

BELİRLENEN HASTANELERE YÖNLENDİRİLECEKLER

Global Times'ın haberine göre, Cilin'de muayenehanelerin ateşli hastaları kabul etmesi yasaklandı ve bu hastaları, belirlenen hastanelere yönlendirmeleri zorunluluğu getirildi.

Cilin'de geçen haftadan bu yana kaydedilen toplam 21 vaka ile komşu Liaoning eyaletinde görülen 1 vakanın, şehrin yakınındaki Şulan'da yaşayan, Kovid-19 testi 7 Mayıs'ta pozitif çıkan, 45 yaşındaki bir çamaşırhane işçisiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

VİRÜSE NASIL YAKALANDIĞI BİLİNMİYOR

Eyaletin dışına seyahat etmediği ve yurt dışından dönen hiç kimseyle irtibatı olmadığı belirtilen söz konusu kadında virüs tespit edilmeden önceki 73 gün boyunca hiçbir yerel vakaya rastlanmadığı ve kadının virüse nasıl yakalandığının hala bilinmediği kaydediliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

82 BİN KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Çin ana karasında bugüne kadar 82 bin 926 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.