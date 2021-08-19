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Çin'den yeni sistem yolda! Depremi önceden saptayabilecek!

Dünya genelinde artış gösteren depremler için bir sistem geliştiren 10 ayrı bilim kurumuna mensup bir araştırmacı ekip bu sayede depremi önceden saptayabilecek. 14 gözlem ekipmanıyla çalışan sistem, eğer olumlu sonuçlar verirse ileriye dönük çalışmaların ilk adımı olacak.

Çin'den yeni sistem yolda! Depremi önceden saptayabilecek!

Çin'de 10 ayrı bilim kurumuna mensup bir araştırmacı tarafından litosferde, atmosferde ve iyonosferde oluşan değişimleri saptayarak depremin geleceğini önceden belirleyen bir sistem geliştirildi.

Çin'deki 10 ayrı bilim kurumuna mensup bir araştırmacı ekibinin üyelerinden Chen Jiehong, söz konusu sistemin bir tek gözlem istasyonunda toprağın titreşimi, hava basıncı ve iyonosferik elektronların yoğunluğu gibi 20 adet fiziksel ölçüyü aynı anda izleyebildiğini açıkladı.

Çin'den yeni sistem yolda! Depremi önceden saptayabilecek!

14 GÖZLEM EKİPMANIYLA ÇALIŞILACAK

Vuhan'daki Çin Yerbilimleri Üniversitesine bağlı Jeofizik ve Jeomatik Enstitüsü profesörlerinden Chen Jiehong, bu sistemin 14 gözlem ekipmanıyla çalıştığını bildirdi. Gözlem istasyonu aktif fayların bulunduğu Leshan kentinin güneybatısına kuruldu.

Çin'den yeni sistem yolda! Depremi önceden saptayabilecek!

FELAKETLERİN İNCELENMESİ İÇİN OLUMLU BİR FAKTÖR

Yer seçiminin özellikle yapıldığını belirten Chen; jeofizik yapının, depremlerin ve jeolojik felaketlerin incelenmesi bakımından olumlu bir faktör olduğunu belirtiyor. 

Eldeki sistemin jeomanyetik alanın zaman içinde ve mekana bağlı değişimleri ve yer kabuğunun depremlerden önceki aktivite mekanizması gibi uluslararası bilimsel problemlerin incelenmesi için gerekli koşulları sağlayacağı düşünülüyor.

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