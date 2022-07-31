Çin'in fırlattığı roket Hint Okyanusu'na düştü! NASA'dan Pekin'e uyarı geldi!

ABD Uzay Kuvvetleri, Çin tarafından 24 Temmuz'da fırlatılan "Long March 5B" roket parçalarının, dün yerel saatle 16.45 sıralarında Hint Okyanusu'na düştüğünü duyurdu. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Nill Nelson tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çin, Dünya'ya düşen Long March 5B roketi için belirli yörünge bilgilerini paylaşmadı" ifadelerine yer verdi.

ROKET MALDİVLER'İN YAKININA DÜŞTÜ

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) açıklama yaparak, roketin yörünge bilgilerini yakından izlediklerini ve bir hafta içinde enkaz noktasına dair 4 kez açıklama yayımladıklarını belirtti. Çin'in uzay istasyonuna ait çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da yörüngeye fırlatılan bir Long March 5B roketi, modülün gövdeden ayrılmasının ardından kontrolden çıkarak Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir bölgeye düşmüştü.

Gelişmenin ardından NASA'dan yapılan açıklamada Çin'in uzay çalışmalarının güvenli olmadığı belirtilerek, Pekin'e şeffaf olma çağrısı yapılmıştı.