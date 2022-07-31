Çin'in fırlattığı roket Hint Okyanusu'na düştü! NASA'dan Pekin'e uyarı geldi!

Çin'in fırlattığı roket Hint Okyanusu'na düştü. NASA, Çin tarafından 24 Temmuz'da fırlatılan "Long March 5B" roketinin Hint Okyanusu'na düşmesinin ardından Pekin'i gerekli bilgileri paylaşmamakla suçlayarak uyarıda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Çin'in fırlattığı roket Hint Okyanusu'na düştü! NASA'dan Pekin'e uyarı geldi!

ABD Uzay Kuvvetleri, Çin tarafından 24 Temmuz'da fırlatılan "Long March 5B" roket parçalarının, dün yerel saatle 16.45 sıralarında Hint Okyanusu'na düştüğünü duyurdu. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Nill Nelson tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çin, Dünya'ya düşen Long March 5B roketi için belirli yörünge bilgilerini paylaşmadı" ifadelerine yer verdi.

Çin'in fırlattığı roket Hint Okyanusu'na düştü! NASA'dan Pekin'e uyarı geldi!

ROKET MALDİVLER'İN YAKININA DÜŞTÜ

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) açıklama yaparak, roketin yörünge bilgilerini yakından izlediklerini ve bir hafta içinde enkaz noktasına dair 4 kez açıklama yayımladıklarını belirtti. Çin'in uzay istasyonuna ait çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da yörüngeye fırlatılan bir Long March 5B roketi, modülün gövdeden ayrılmasının ardından kontrolden çıkarak Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir bölgeye düşmüştü.

Gelişmenin ardından NASA'dan yapılan açıklamada Çin'in uzay çalışmalarının güvenli olmadığı belirtilerek, Pekin'e şeffaf olma çağrısı yapılmıştı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Kosova ile Sırbistan arasında gerilim tavan yaptı! Sirenler susmuyor! Alarm verildi!
Kosova ile Sırbistan arasında gerilim tavan yaptı! Sirenler susmuyor! Alarm verildi!
ABD’de polis dehşeti! 17 yaşındaki genç polisler tarafından ağır darp edildi!
ABD’de polis dehşeti! 17 yaşındaki genç polisler tarafından ağır darp edildi!
Sel felaketi can almaya devam ediyor! Can kaybı artarak 59'a yükseldi
Sel felaketi can almaya devam ediyor! Can kaybı artarak 59'a yükseldi
Protestocular polisle çatıştı! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!
Protestocular polisle çatıştı! Ölü ve çok sayıda yaralılar var!
Kosova ile Sırbistan arasında gerilim tavan yaptı! Sirenler susmuyor! Alarm verildi!
Kosova ile Sırbistan arasında gerilim tavan yaptı! Sirenler susmuyor! Alarm verildi!
Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Resmen duyurdu! Yıl sonunda...
Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Resmen duyurdu! Yıl sonunda...
Son Dakika: 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
Son Dakika: 2022 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
Yargıtay'dan yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ve iş vereni kapsıyor! Yıllık izin parası...
Yargıtay'dan yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ve iş vereni kapsıyor! Yıllık izin parası...
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ayrı bölgede orman yangını çıktı!
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ayrı bölgede orman yangını çıktı!
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!
Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde Sosyal Konut Projesi başlatılacak!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var: 11 kişiye yükseldi!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Çok sayıda yaralı var: 11 kişiye yükseldi!
Mizahta her zaman kazanıyoruz! KPSS adaylarının sınav sonrası paylaşımları bu yıl da kırdı geçirdi! İşte bugünün en komik tweetleri...
Mizahta her zaman kazanıyoruz! KPSS adaylarının sınav sonrası paylaşımları bu yıl da kırdı geçirdi! İşte bugünün en komik tweetleri...