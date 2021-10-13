Cinlerle evli olduğunu iddia eden kadından ürperten itiraflar!

Dünya, cinlerle evli olduğunu söyleyen Brocarde isimli kadının anlattıklarıyla şaşkına döndü.

38 yaşındaki söz yazarlığı yapan Brocarde, bir cinle evli olduğunu ve cinin asker olduğunu ifade etti.

Brocarde, uykuya dalmaya zorlandığı bir gece yarısında Victoria döneminde yaşayan bir cinin kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Brocarde, Edwardo isimli cinin 35 yaşında ölen bir Victoria askeri olduğunu iddia etti.

AŞIK OLMUŞ

Brocarde kısa sürede aşık olduğunu sözlerine eklerken, küçüklüğünden beri paranormal olaylara inanmadığını belirtti. Brocarde, yaşadığı olayın korku filmlerinden farklı olduğunu ileri sürdü.

"GÖRDÜĞÜMDE KALBİMDE SICAKLIK HİSSETTİM"

Yıllar öncesinde de bir hayalet ile karşılaştığından söz eden Brocarde, "Edwardo'yu gördüğümde kalbimde bir sıcaklık hissettim. Odada biri varmış gibi hissettim ama kimseyi görmüyordum. Odanın aydınlanması için baş ucumdaki lambaya elimi uzattığım anda biri beni engelledi. O sırada kulağıma beni sevdiğini söyledi. İşte o anda aşkın ne demek olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

ÖLDÜRMESİNDEN KORKUYOR

Aralarında güçlü bir bağın olduğunu söyleyen Brocarde, onun da bir hayalet olabilmesi için Edwardo'nun kendisini öldürmesinden endişe ediyor.