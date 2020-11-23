Çin'de Renmin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir konferansta açıklamalarda bulunan Profesör Jin Canrong'un sözleri dehşete düşürdü. Çin ile Hindistan arasında, geçtiğimiz ağustos ayında yaşanan sınır gerginliği sırasında ülkenin, Hintli askerler üzerinde 'mikrodalga silahı' kullandığını öne süren Canrong, "Hintli askerler diri diri pişti" söylemlerine yer verirken Hint Ordusu iddiayı yalanladı.

"MİKRODALGA SİLAHIYLA ASKERLER DİRİ DİRİ PİŞTİ"

Canrong, Çin tarafının Hintli askerlere karşı mikrodalga silahı kullandığını söyledi. Profesör Jin, silahın tasvirini yaparken Hintli askerlere vücudu ısıtarak tahrişe ve ağrıya neden olan yüksek frekanslı elektromanyetik darbelerle saldırdıklarını belirterek, "Hintli askerler diri diri pişti" dedi.

Canrong'un iddiası Hint Ordusu tarafından yalanlandı. Prof. Jin'in Himalayalar'daki olay hakkındaki iddiasını 'sahte haber' olarak adlandıran Hint Ordusu yetkilileri, bunu kabul edilemez bir olay olarak ifade etti.

İNGİLTERE: ARAŞTIRMAK İÇİN YETERLİ KANIT VAR!

Diğer yandan İngiltere Savunma Seçim Komitesi Başkanı ve Milletvekili Tobias Ellwood, mikrodalga silahının kullanıldığına işaret ederek "Çinlilerin bir süredir bu tür silahları araştırdığını ve geliştirdiğini biliyoruz. Bunun araştırılması gerektiğini gösteren yeterli kanıt var" dedi.

ABD'nin istihbarat servisi CIA ise, Hint askerlerinin Çin'in elektromanyetik darbe silahı tarafından 'diri diri pişirildiği' iddiaları karşısında araştırma yapacağı belirtildi.

MİKRODALGA SİLAH NEDİR?

Bu tip silahlar hedefine elektrik akımından yüz kat daha ağır bir zararı gizlice vurmaktadır. Bu silahlar füzelerde de kullanılabilir. Bu silahların diğer bir kullanım amacı da düşman askerlerini kör etmek içindir. Bu silahlar büyük bir topluluğun derisini yakabilir. Elektromanyetik silahlar eğer bir şehrin hava sahasında kullanılırsa, o şehrin bütün elektronik sistemleri birkaç saniye içinde yok olacaktır.

Bu silahları tanımak için belirgin bir örnek verecek olursak, bu silahlar elektromanyetik yıldırım dalgaları gibidir ama yıldırım dalgalarının bu silahlarla iki farkı bulunmaktadır. Yıldırım dalgaları ham ve çiğ manyetizmadır ve uzun bir dalga sayılmamaktadır. Elektromanyetik silahlarda uzun dalgalar kısa dalgalara dönüşmektedir. Kısa dalgalar metre ve milimetre arasındadır. Bu yüzden toplumda bulunan her şeyle bağlantılı olabilir.

TOPLUMA ETKİSİ

Elektromanyetik silahlar elektro çip bulunan her şeyi yok edebilir. Bu yüzden sadece cep telefonları gibi iletişim sistemlerini yok edememektedir ama elektrik sistemlerini, televizyon, telsiz ve hatta otomobilleri rahatlıkla etki altına alabilmektedir. Çünkü bu araçlarda elektro çip sistemleri kullanılmıştır.

Bu silahların bir bölümü lazer şeklindeki silahlardır. Bu tip lazer silahlar insansız hava araçlarını ve tankları yok etmek için kullanılmaktadır. Bu silahlar insani hedefler için de kullanılmaktadır. Lazer ışınından geniş bir kemer oluşturmak savaş meydanındaki askerin kör olmasına neden olabilir.

VÜCUDA ETKİSİ

Elektromanyetik silahların bir türü olan mikrodalga silahların, aynı evdeki mikrodalgaların yaptığı işlev gibi bir işlevi bulunmakta ve savaş meydanında insanların vücutlarının yanmasına neden olmaktadır. Bu silahların işi, deri altına nüfuz etmek ve sinir sistemine zarar vermektir. Nüfuz eden ışınlar vücuttaki mevcut suyun ısınmasına ve vücut ısısının yükselmesine neden olmaktadır.

Bazı doktorların raporuna göre, bu silahlar isabet ettikleri bölgede oluşturdukları yanma nedeniyle kan oksijeninin azalmasına neden olmakta, duman zehirlenmesi nedeniyle vücutta zehirlenmeye ve sonuç olarak ta ölüme neden olmaktadır.

KOMPLİKASYONLAR

Bu tip silahların kullanılması vücutta olağandışı değişimler yaşanmasına, vücut yanmadığı halde derinin siyahlaşmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda bazı kişilerin şehit olması çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve bu kişilerin bedenlerinde değişik bir koku bulunmaktadır ve doktorlar bunu açıklayamamışlardır.

Bu silahların diğer bir alameti de vücuda herhangi bir mermi ya da yabancı cisim isabet etmemesine rağmen vücutta yaşanan kan pıhtılaşmalarıdır. Gözlerde oluşan birçok yara da bu silahların kullanıldığının bir göstergesidir. Mikrodalga silahlar bedenin parçalanmasına neden olmaktadır.

Bu silahların kullanılmasından dolayı yaralıların ve ölülerin durumunun çok kötü olması nedeniyle daha fazla resim yayınlanamamaktadır.

Kaynak: Tesnim Haber Ajansı