Cinnet geçiren genç tüm aileye dehşet bir son yaşattı! 5 kişilik ailede herkes hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde yaşanan olay 5 kişilik ailenin feci bir şekilde yok olmasına sebep oldu. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde meydna gelen olayda genç çocuk evlerinin çatısında maket bıçağı ile intihar etmeye çalışırken ailesi tarafından engellenmek isterken ailesine dehşet yaşattı.

AİLESİ SADECE ENGEL OLMAK İSTEMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre B.Ö. (22) isimli genç cinnet geçirerek evlerinin çatısına maket bıçağı ile çıkıp intihar etmek istedi ancak ailesinin kendisine engel olmaya çalışması sırasında babasına ait olduğu bilinen silah ile M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) vurarak ölmelerine sebep oldu. Kriz geçirip ailesini öldüren genç daha sonra aynı silahla kendisine sıkarak intihar etti.

HEPSİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın yaşanması ardından ailenin bulunduğu eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası 5 kişilik aileden 4'ü olay yerinde kaybetmişti. Baba M.Ö ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.