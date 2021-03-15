Cinnet geçiren öz anne korku dolu anlar yaşattı!

İddiaya göre Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi ikamet eden ve eşiyle bir takım sorunları olduğu öne sürülen S.Ö., isimli kadın cinnet getirerek eline aldığı ekmek bıçağıyla 3 yaşındaki A.E.Ö., isimli öz oğlunu rehin aldı. Durumu fark eden S.Ö'nün eşi H.Ö., polis ekiplerine ihbar etti.

Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri eli bıçaklı kadını ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları yetersiz kalınca bu defa araya olay yerine gelen psikologlar girdi. Çocuğunu bıçakla rehin alan ve psikologları da dinlemeyen anne korku dolu anlar yaşatırken, saatlerce ekipleri uğraştırdı.

Polis ekipleri bu defa kurtarma operasyonun yapılması için olay yerine özel harekat ekip desteği istedi. Olay yerine gelen özel harekat polis ekipleri, operasyon için hazırlık yaparak beklemeye başladı. Bu sırada itfaiye ekipleri ve polis ekipleri, ayırıcı diye tabir edilen makineyle ikametin balkon kapısını kırdı. Kapıyı kıran ekipler, içeriye girerek burada henüz 3 yaşındaki çocuğunu rehin alan S.Ö'yü etkisiz hale getirip elindeki bıçağı ve küçük çocuğu aldı. Sinir krizleri geçiren S.Ö'ye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmasının ardından 3 yaşındaki çocuk yara almadan cinnet getiren annesin elinden kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.