Birleşik Krallık’ta genç bir çiftin, yetişkinlere yönelik internet sitesi OnlyFans’te cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldıklarını ve bu sayede ayda 10 bin sterlin (yaklaşık 187 bin TL) kazandıklarını açıklaması dikkat çekti. Bu olay üzerine 'Cinsel içerik üretmek ne demek?' sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde detaylara yer verdik...

CİNSEL İÇERİK ÜRETMEK NE DEMEK?

Gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medya kanalları ortaya çıktı. İnternetin küreselleşmesinin ardından internet bazlı en büyük devrimlerden biri sosyal medya oldu. İnsanlara birbirleriyle iletişim kurma imkanı veren hatta yeni bir istihdam alanı açan sosyal medya kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Bu nedenle de sosyal medya platformları giderek çoğalıyor.

Öte yandan insanların internet üzerinden kazanç sağlayabileceği alanlar da büyüyor. Cinsel içerik üretmek de bunlardan biri. OnlyFans, bir içerik oluşturma platformu. Bu platformda kullanıcılar çeşitli videolar paylaşarak yüksek miktarda paralar kazanabiliyorlar. OnlyFans, kullanıcıların ödeme alma karşılığında multimedya yayınlarını paylaşmalarına olanak tanıyan abonelik tabanlı bir içerik oluşturma platformu.

Site özellikle porno yıldızları ve yetişkin içerik oluşturucuları tarafından kullanılıyor. Yani insanlar erotik fotoğraflarını ve videolarını paylaşarak servet niteliğinde paralar kazanıyorlar İçerik oluşturucuların paylaşımlarını görmek isteyenler, her ay belirli bir ücret karşılığında istedikleri kişinin kanalına abone oluyorlar. İçerik oluşturucular ise aboneliklerden para kazanıyorlar. Daha çok abone daha çok para anlamına geliyor. Abonelik ücretleri 4,99 ila 49,99 ABD doları arasında değişiyor.

Platformda, köpek gibi davrananlardan, erotik şovlar düzenleyen kişilere kadar pek çok farklı içerik türü var. Bu içeriklerin bazıları özel fetişlere de hitap ediyor Kullanıcılar, özellikle pornografik içerik sağlayanlar videolarını ve fotoğraflarını bir ödeme sistemi tarafından korunan hesaplarına gönderiyorlar.

OnlyFans 2016 yılından bu yana piyasada olsa da özellikle pandemi sürecinde abone sayısı artış gösterdi. The Daily Beast’ten Blake Montgomery, platforma Mart ayında 3.5 milyon yeni kişinin kayıt yaptığını ve bu kayıtlardan 60 binin yeni içerik oluşturduğunu belirtti.