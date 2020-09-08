Lacina Traore Royal Hastanesi Bandırmaspor'a transfer olduKozan ilçesinde seyir halinreki kereste yüklü tır arka lastiklerinden alev aldıEskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru Cüneyt Tuga ağır yaralandıErdoğan: "Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmayacak"Körfez ilçesinde park halindeki minibüs bir anda alev aldıRusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırıldıÜcretsiz internet hizmeti 27 bin aileye uzaktan eğitim için veriliyorCinsel içerikli 5 bin 218 adet hap ele geçirildiAydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçelerinde çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alınabildiUşak'ta silahlı saldırıya uğrayan müteahhit Yahya Alemdar hayatını kaybetti
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Cinsel içerikli 5 bin 218 adet hap ele geçirildi

Cinsel içerikli 5 bin 218 adet hap ele geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 5 bin 218 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Cinsel içerikli 5 bin 218 adet hap ele geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 5 bin 218 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada yurda kaçak yollar ile girdiği değerlendirilen toplam 5 bin 218 adet cinsel içerikli hap ile 13 adet macun ele geçirildi. Gözaltına alınan işyeri işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Cinsel içerikli 5 bin 218 adet hap ele geçirildi



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT