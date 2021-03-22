Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisine, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" mesajı atmış

30 yaşındaki Z.D. isimli genç kadın, 42 yaşındaki Ö.G. isimli şahısla sosyal medyada tanıştıktan bir süre sonra sevgili oldu. Ö.G. isimli adam, genç kadınla cinsel yakınlaşmalarını kayıt altına alarak, ilişkileri bittikten sonra tehdit etmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre, Ö.G. kendisiyle cinsel ilişkiye zorladığı kadına "Eğer istediklerimi yapmazsan bu görüntüleri ailene gösteririm." şeklinde tehditlerde bulundu.

"SÜLALENE MUHTEŞEM BİR KLİP HAZIRLADIM"

Yaşananlardan sonra soluğu poliste alan genç kadın ski sevgilisinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede Ö.G.'nin Z.D. isimli genç kadına attığı mesajlarda "Bu görüntüleri komşuna da atacağım, bundan sonra felaketin olacağım, en mutlu gününde senin hayatını mahvedeceğim, çocuk aldırdığını, genelevde çalıştığını ailene söyleyeceğim, senin sülalene muhteşem bir klip hazırladım." şeklinde sözler yazdığı yer aldı.

BALTA RESMİ ATMIŞ

Şüpheli Ö.D.'nin 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Şantaj' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada genç kadın, eski sevgilisinin kendisine geceleri balta resmi atarak "Seni öldüreceğim" dediğini söyleyerek "3 buçuk sene sustum. Polisten aldığım cesaretle şikayetçi oldum. Ben artık özgür olmak istiyorum. Sokağa çıkmaya korkuyorum. Başıma bir şey gelirse sanık ya da ailesinden bilin. Ailecek beni tehdit ediyorlar." şeklinde konuştu.

HEPSİNİ İNKAR ETTİ

Ö.D. ise yaptığı savunmada görüntülerin kendisinde bulunduğunu ancak tehdit için kullanmadığını söyledi. Ayrıca genç kadının kendisini "Benimle evlenmezsen görüntüleri ailene veririm." şeklinde tehdit ettiğini ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi de ikili arasındaki geçmiş mesaj çıktılarını talep ederek davayı gelecek bir tarihe erteledi.