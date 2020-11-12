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  3. Cinsel içerikli sitede 24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne'ın son pozuna beğeni yağdı

Cinsel içerikli sitede 24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne'ın son pozuna beğeni yağdı

"Shake It Up" dizisiyle 2010-2013 yılları arasında büyük popülarite yakalayan 22 yaşındaki yıldız büyüdükçe yaşam tarzı da değişti. Üye olduğu cinsel içerikli sitede 24 saatte 1 milyon dolar kazanan oyuncu Bella Thorne, son pozuyla sosyal medyada olay oldu.

Cinsel içerikli sitede 24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne'ın son pozuna beğeni yağdı

Yaşam tarzı, ilişkileri, imajı sık sık eleştiri konusu olsa da hayranları asla azalmayan 22 yaşındaki Bella Thorne üye olduğu cinsel içerikli sitede 24 saatte 1 milyon dolar kazanıyor.

Cinsel içerikli sitede 24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne'ın son pozuna beğeni yağdı

Zendaya ile birlikte Disney kanalında yayınlanan "Shake It Up" dizisiyle ünlenen 22 yaşındaki yıldız farklı yaşam tarzı ile de dikkat çekiyor.

Cinsel içerikli sitede 24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne'ın son pozuna beğeni yağdı

İlişkileri, imajı sık sık eleştiri konusu olsa da hayranları asla azalmayan yıldız, sürekli gündeme gelmenin bir yolunu buluyor.

Cinsel içerikli sitede 24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne'ın son pozuna beğeni yağdı

Cinsel içerikli sitede hesap açan ve bir günde 24 saat için hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından dur durak bilmiyor.

Cinsel içerikli sitede 24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne'ın son pozuna beğeni yağdı

Geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı konseptiyle hayranlarının aklını başından alan genç oyuncu, son olararak sütyensiz paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Cinsel içerikli sitede 24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne'ın son pozuna beğeni yağdı

Altında pjiması, üzerinde göğüsleri görünecek kadar kısa tişörtüyle poz veren Thorne'e beğeni yağdı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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