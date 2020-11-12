Cinsel içerikli sitede 24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne'ın son pozuna beğeni yağdı

Yaşam tarzı, ilişkileri, imajı sık sık eleştiri konusu olsa da hayranları asla azalmayan 22 yaşındaki Bella Thorne üye olduğu cinsel içerikli sitede 24 saatte 1 milyon dolar kazanıyor.

Zendaya ile birlikte Disney kanalında yayınlanan "Shake It Up" dizisiyle ünlenen 22 yaşındaki yıldız farklı yaşam tarzı ile de dikkat çekiyor.

İlişkileri, imajı sık sık eleştiri konusu olsa da hayranları asla azalmayan yıldız, sürekli gündeme gelmenin bir yolunu buluyor.

Cinsel içerikli sitede hesap açan ve bir günde 24 saat için hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan Bella Thorne, sosyal medya hesabından dur durak bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı konseptiyle hayranlarının aklını başından alan genç oyuncu, son olararak sütyensiz paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Altında pjiması, üzerinde göğüsleri görünecek kadar kısa tişörtüyle poz veren Thorne'e beğeni yağdı.