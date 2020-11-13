Cinsel istismar suçundan yargılanan sözde tarikat lideri ile ilgili flaş gelişme!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Uşşaki Tarikatı Lideri Eyüp Fatih Şağban’ın davasının ilk celsesi sabah saatlerinde Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Uşşaki Tarikatının sözde lideri Fatih Nurullah takma isimli Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı' suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, 'Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Davaya, Fatih Şağban tutuklu bulunduğu cezaevinden, mağdur ve ailesi ise bulundukları ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katıldı.

Taraf avukatları duruşmada hazır bulunurken sivil toplum kuruluşlarının avukatları ise celseyi izledi. Sanık avukatının; müştekilerin yasal avukatlarının dışında bulunan diğer avukatların ve başka illerden gelen baroları temsil eden avukatların salondan çıkartılma talebi oy birliği ile reddedildi. Mütalaanın okunmasının ardından sanık Fatih Şağban’ın savunması alınmaya başlanıldı. Zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı' suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, 'Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkan Fatih Şağban yaklaşık olarak 4 saat boyunca savunma yaptı. Savunması alınan sanık Şağban, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

SÖZDE TARİKAT LİDERİ ŞAĞBAN, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban verdiği savunmasında, “Zenginleşme azmiyle şantaj ve iftirayla kızını bize teklif ederek ‘efendim bunu sana verelim’ demiştir. Bu husus kıza da sorulabilir. Yaşı ufak, olmaz desem de ısrarlar devam etmiştir. Bir seferinde ‘Y.A. kendisini mehdinin hanımı olarak görüyor, bu ne anlama geliyor’ diye sormuşlardır. Pandemi yasakları bitince iş akdimiz de bitince aile ile ayrıldık, hizmetler için başka bir aileyle anlaştık. Bu kötü niyetli kişiler tehdit, şantaj ve kumpaslar karşımıza çıkmıştır. Beni ve cemaatime karşı şahsi çıkarları için bu olayı planlamışlardır. Komplo, şantaj ve iftiraları, mağdurun ifadelerini kabul etmiyorum. Tahliyemi, olay yerinde keşif yapılmasını ve tanıkların dinlenilmesini talep ediyorum” dedi.

"70 BİN TL TEKLİF ETTİ"

Mağdur kızın babası F.A. ise taciz iddialarını sanığın kendisini arayarak öğrendiğini, sanığın ortada bir sıkıntı olmadığını söylediğini ve kendisine 70 bin lira teklif ettiğini savundu. Kızının olduğu gibi diğer aile üyelerinin de mağdur olduğunu belirten baba F.A. verdiği ifadelerin arkasında durduğunu, şikayetçi olduklarını belirtti.

TACİZİ ÖĞRENİNCE SANIĞI ARADI

Mağdur kızın annesi E.A. ise mağdur kızının tacizi daha sonraki günlerde söylediğini durumu anlamak için sanığı aradığını belirtti. Daha sonrasında sanığın baba F.A.’yı arayarak durumu anlattığını fakat bir sıkıntı olmadığını söyleyerek para teklif ettiğini belirten anne E.A. şikayetçi olduğunu kaydetti.

DAVA ERTELENDİ

Psikolog gözetiminde SEGBİS yöntemiyle davaya katılan mağdur kız Y.A. ise yaşadığı tacizi doğruladığını ve bu taciz olayını söylemesi durumunda ailesine zarar verileceği konusunda kendisinin tehdit aldığını beyan etti. Sanık, mağdur ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti verdikleri karar sonrasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken davayı ise 26 Şubat 2021 tarihine erteledi.

DAVANIN ARDINDAN UCİM'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, dava sonrası adliye girişinde basın açıklamasında bulunan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuklara yapılan tacizlerin sonuna kadar karşısında olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

SAADET ÖZKAN "ÇOCUKLARI HİÇBİR İSTİSMARCININ ELİNE BIRAKMAYACAĞIZ"

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, “10 yaşından itibaren istismara uğrayan çocuğumuzun davasındaydık. Bugün ki saatler süren davada şunu gördük; bu davayı istismarcı, siyasi, politik her türlü kurum ve partiyi işin içine katmaya çalıştı ama bu dava hiçbir şekilde ne siyasi ne de politik. Bir istismarcı eylemlerini çocuğa karşı gerçekleştirdi, çocuk mahkeme heyetinin o sakin tavrı, avukatların çocuğun üstün yararını ilkesini gütmesi sonucunda kendisini güvende hissetti. Ve istismarın diğer ayrıntılarını anlattı. İstismarcı çocuğu hemen hemen odasına aldı, çocuğa müstehcen davrandı. Çocuklar, vatandır diye çıktığımız yolda çocukları hiçbir istismarcının eline bırakmayacağız. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar. Bu istismarcı, bu durumu hiçbir şekilde siyasallaştıramayacak ve yaptığı istismarın bedelini adalet önünde ödeyecek. Bizde çocuğumuz için mücadeleye devam edeceğiz. Konuşun çocuklar, bu konuşan çocuk birçok çocuğun ve kendinin de hayatını kurtarmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahilliği davaya kabul edildi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk için hem eğitim hem danışmanlık hem de sağlık tedbiri istedi o yüzden de bu tedbirler çok kıymetli. UCİM de vekalet ile davada bulunacak, müdahilliğimiz kabul edilmedi ama bakanlık özellikle çocuğun koruma tedbirini bugün belirtti, bunun altını çizelim. O yüzden de çocuklara hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.

UCİM Avukatı Mine Rana Kahramanoğlu ise, “Bugün ki yargılama 10 saat sürdü. Çocuğumuz gayet cesur şekilde yaşananları anlattı, sonra savcı ‘nitelikli istismar’ suçundan mütalaa verdi ve aynı zamanda tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkemede kişinin tutukluluk halinin devamına ve mahkemenin 26 Şubat 2021 saat 10:00’a duruşmayı erteledi. Biz yine burada olacağız. Çocuğumuz kahraman çocuktur; tüm çocuklar adına tüm dergahların, tüm tarikatların içerisinde dönen her şeyi ifade etmiştir. Sonuna kadar yanındayız” diye konuştu.