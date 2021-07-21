Cinsel istismardan 28 buçuk yıl hapis cezası almıştı: Eşinin yeğenine istismar suçuyla yargılanan zanlıya Şevkat Yerimdar beraatı!

İzmir'de D.U. isimi şahıs, eşinin yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 28,5 yıl hapse mahkum edilmesinin ardından davadan beraat etti. Beraat kararı, dosyada belirtildiği şeklinde istismar olayının 'Şevkat Yerimdar' adlı diziden sonra olduğu ve avukatların bu detay üzerinden dizinin söz konusu tarihte yayınlanmadığını tespit etmesi üzerine alındı.

"BABASININ EŞİMİ İSTİSMAR ETTİĞİNİ ÖĞRENİNCE TARTIŞTIK"

4 yıl önce D.U. isimli şahıs hakkında açılan davada, eşinin yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şahıs hakkında 28,5 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Bu iddianamenin İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından savunma yapan zanlı, kendisine iftira atıldığını belirterek, yeğeni M.U. ve ailesinin maddi durumları sıkıntılı olduğu için bir süredir kendi evinde kaldıklarını, o sırada kayınpederinin, geçmiş yıllarda eşini taciz ettiğini öğrendiğini ve bunun ardından M.U. ile ailesini evinden kovduğunu söyledi. Ailenin telefonla arayıp barışmak istediklerini söyleyen zanlı, "Barışma tekliflerini geri çevirdikten birkaç gün sonra polisler gelip beni aldı. Kimseye istismarda bulunmadım" dedi.

"ŞEVKAT YERİMDAR İZLERKEN BANYOYA GÖTÜRÜP..."

M.U. ise dava sürecinde, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, D.U. ile birlikte televizyonda 'Şevkat Yerimdar' adlı diziyi izlediklerini, D.U.'nun kendisini banyoya götürüp soyduktan sonra istismar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, ilk celsede D.U. hakkında tutuklama kararı çıkarırken ilerleyen celselerde M.U.'nun annesi, D.U ile aralarında bir tartışma yaşandığını bunun üzerine M.U.'nun verdiği ifadelerin küçük çocuğa kendisinin söylettiğini ve iftira attığını kabul etti. Mahkemeye heyeti, beyanları dikkate almadı ve D.U.'yu 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 28.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YAYIN TARİHİ TUTMADI

D.U.'ya verilen 28.5 yıl hapis cezasına itiraz eden avukatları, ifadelerde çelişkiler ve kopukluklar olduğu gerekçesiyle harekete geçti. Dosyadaki ifadelerde sıkça adı geçen 'Şevkat Yerimdar' adlı dizinin yayın tarihini araştıran iki avukat, dizinin istismarın yaşandığı öne sürülen tarihte yayımlanmadığını fark ederek istinafa gitti. İstinaf da yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını onadı.

YARGITAY'DAN BERAAT KARARI

Bunun üzerine avukatlar, dosyayı aynı gerekçelerle Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 8 yaşındaki M.U.'nun anlatımlarını çelişkili buldu ve sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin istemi doğrultusunda sanığın, M.U.’ya yönelik cinsel istismar suçunu işlemediği kanaati ile beraat kararı verilmesi gerektiği belirtildiğinden, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi de D.U.'nun beraatına karar verdi.