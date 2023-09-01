Cinsellik Evliliği Yeniden Canlandırır Mı? Evliliği Kurtarmanın Yolu Yoksa…

Cinsellik Evliliği Yeniden Canlandırır Mı? Evliliği Kurtarmanın Yolu Yoksa yatak odasından mı geçiyor? Evliliğinizi ilk günkü heyecanla yaşamak istemez misiniz?

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Cinsellik Evliliği Yeniden Canlandırır Mı? Evliliği Kurtarmanın Yolu Yoksa…

Uzun süren evliliklerin en büyük problemi ilk günkü heyecanın yaşanmamasıdır. Bu ise çiftlerin birbirlerinden soğumasını sağlarken aynı zamanda cinsellik, arzu ve ihtirası da öldürür. Peki, evliliği diri tutmak, canlandırmak mümkün mü?

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Evliliğiniz bir rutin içerisinde devam ediyorsa aslında korkulacak bir şey yok. Evliliği canlandırmak ve sil baştan yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Basit birkaç şey yaparsanız eğer evliliğin nasıl da yoluna girdiğini göreceksiniz.

Evliliği Canlandırmak Çok Basit!

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İşte sizlerin de evliliğini yeniden canlandırmanızı sağlayacak olan bazı basit öneriler:

  1. Anne ve baba kimliğinden çıkarak kendinizi, eşinizi keşfetmek
  2. Eşinize özel zamanlar ayırmak (çocuklardan biraz olsun kurtulmak)
  3. Cinsel hayatınızı canlı tutmak
  4. Tartışmalarınızda saygıyı unutmamak, doğru bir şekilde tartışmak
  5. Eşinize karşı her zaman dürüst olmak, araya yalan sokmamak

Bunları yaparsanız ve eşinize arada sürpriz yaparsanız göreceksiniz ki onun size karşı olan sevgisi gün ve gün artarken aynı zamanda duyduğu aşk ve şehvette geri gelecek.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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