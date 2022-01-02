Ciranta ne demek, TDK'ya göre Ciranta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ciranta ne demek? Ciranta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ciranta kelimesi. Peki ciranta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ciranta nedir, ciranta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CİRANTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ciranta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ciranta kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre ciranta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir senedi ciro eden kimse

