Çıtak ne demek, TDK'ya göre Çıtak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çıtak ne demek? Çıtak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çıtak kelimesi. Peki çıtak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çıtak nedir, çıtak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇITAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çıtak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çıtak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dağda yaşayan ve geçimini odun satarak sağlayan

- Kaba, huysuz, kavgacı

