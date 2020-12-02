Citroen'den yılın son kampanyası

Citroen’den yapılan açıklamaya göre, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroen modellerine 120 bin lira kredi veya 20 bin lira nakit alım indirimi gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün.

Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Citroen C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 120 bin lira kredi için 30 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 20 bin lira indirim sağlanıyor. Aralık ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 303 bin lira, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 383 bin 500 lira, C5 Aircross Shine BlueHDİ 1.5 EAT8 399 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli 5 bin lira takas desteği ile C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında.

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Berlingo’ya 100 bin lira için 25 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile veya 60 bin lira için 18 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 4 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor.

Benzersiz SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, seçili modellerinde geçerli 2 bin lira nakit alım indirimi veya 60 bin lira için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile tüm Citroen Yetkili Satıcılarında.

Benzersiz konfor seviyesi ve kişiselleştirme seçenekleri ile modern ve gösterişli bir görünüme sahip Yeni Citroen C3’e 142 bin liradan başlayan cazip fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış Citroen hafif ticari modellerinden Jumper 194 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 100 bin lira 20 ay yüzde 0,99 faiz veya 60 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Citroen Türkiye, yıl sonuna özel çok cazip fırsatları kaçırmamak için herkesi en yakın Citroen Yetkili Satıcısı’na bekliyor.