Civan isminin anlamı nedir, Civan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Civan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Civan ismi ne demek, Civan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Civan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Civan İsminin anlamı nedir? TDK Civan anlamı:

Civan ismi TDK'da yakışıklı genç erkek veya güzel genç kadın; genç ve yakışıklı anlamlarında bulunmaktadır.

Civan İsmi Kuranda geçiyor mu?

Civan ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Civan isminin kökeni:

Civan ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 4328 kişi Civan ismini kullanmaktadır.

Civan isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Civan isminin rengi:

Falu

Civan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Civan isminin Harf Analizi Nedir ?

Civan ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

C : Canlı, arkadaş canlısı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

V : Devrimci/asi, farklı

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Civan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Civan ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C : 3

İ : 12

V : 27

A : 1

N : 17

= 60 – Civan İsminin Numeroloji Toplamı 60’dir.

Civan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Civan ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Civan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C: 3 İ: 9 V: 4 A: 1 N: 5 = 22

2 + 2 = 4 Kader sayısıdır

Civan isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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