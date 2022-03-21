Civanmert ne demek, TDK'ya göre Civanmert kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Civanmert ne demek? Civanmert TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi civanmert kelimesi. Peki civanmert ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre civanmert nedir, civanmert kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CİVANMERT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Civanmert kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Civanmert kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre civanmert kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit



CİVANMERT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Allah razı olsun, çok civanmert çocuksun.

