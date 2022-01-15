Cız Sineği ne demek, TDK'ya göre Cız Sineği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cız sineği ne demek? Cız sineği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cız sineği kelimesi. Peki cız sineği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cız sineği nedir, cız sineği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CIZ SİNEĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cız sineği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cız sineği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür büğelek

