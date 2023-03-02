Cj Fearn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cj Fearn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cj Fearn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cj Fearn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cj Fearn 14 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Courtney Fearn şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cj Fearn Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına - tarihinde katılmıştır. Cj Fearn'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Cj Fearn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cj Fearn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cj Fearn şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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