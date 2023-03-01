Claudio Ofosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Ofosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Ofosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Claudio Ofosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Claudio Ofosu 27 Eylül 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere,Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Claudio Ofosu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudio Ofosu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 7 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Claudio Ofosu'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Claudio Ofosu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/claudioofosu
Claudio Ofosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Claudio Ofosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Ocak 2018 yılında Mildenhall Town
19 Şubat 2018 yılında Stevenage U18
20 Şubat 2018 yılında Kings Langley
25 Mart 2018 yılında Stevenage U18
2 Temmuz 2018 yılında St. Neots Town
7 Ocak 2019 yılında Biggleswade Town
8 Ağustos 2019 yılında Royston Town
3 Ağustos 2020 yılında Hartlepool Utd.
11 Ağustos 2021 yılında Kettering
19 Ocak 2022 yılında Spennymoor Town
15 Temmuz 2022 yılında Weymouth FC
7 Ekim 2022 yılında Hungerford
Claudio Ofosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Claudio Ofosu şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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