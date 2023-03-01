Claudio Ofosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Ofosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Claudio Ofosu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Claudio Ofosu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.