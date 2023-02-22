Claudiu Balan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Balan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Claudiu Balan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Claudiu Balan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Claudiu Balan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Balan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Claudiu Balan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Balan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Balan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Balan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Balan 22 Haziran 1994 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Claudiu Cristian Bălan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Balan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Claudiu Balan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Claudiu Balan'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Claudiu Balan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/balan.claudiu.165

Claudiu Balan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Balan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Claudiu Balan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Balan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CS Mioveni

15 Temmuz 2015 yılında FC Olt Slatina

9 Ağustos 2017 yılında FC U Craiova

13 Eylül 2022 yılında PAS Giannina

Claudiu Balan kimdir

Claudiu Balan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Balan şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Claudiu Balan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Ruben Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruben Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brandon Kavanagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Kavanagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brandon Kavanagh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Kavanagh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Ashkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ashkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Ashkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ashkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ben Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi