Claudiu Balan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Balan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Balan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Balan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Balan 22 Haziran 1994 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Claudiu Cristian Bălan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Balan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Claudiu Balan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Claudiu Balan'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Claudiu Balan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/balan.claudiu.165

Claudiu Balan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Balan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudiu Balan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Balan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CS Mioveni

15 Temmuz 2015 yılında FC Olt Slatina

9 Ağustos 2017 yılında FC U Craiova

13 Eylül 2022 yılında PAS Giannina

Claudiu Balan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Balan şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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