Claudiu Bumba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Bumba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Claudiu Bumba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Claudiu Bumba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Claudiu Bumba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Bumba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Claudiu Bumba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Bumba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Bumba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Bumba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Bumba 5 Ocak 1994 tarihinde Baia Mare şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Claudiu Vasile Bumba şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Bumba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudiu Bumba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Claudiu Bumba'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Claudiu Bumba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/bumba.claudiu

Claudiu Bumba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Bumba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Claudiu Bumba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Bumba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Maramures

1 Temmuz 2011 yılında FCM Targu Mures

3 Ağustos 2012 yılında Roma A19

30 Haziran 2013 yılında FCM Targu Mures

1 Temmuz 2015 yılında Hapoel Tel Aviv

8 Şubat 2017 yılında FC Dinamo

21 Eylül 2017 yılında Concordia

21 Temmuz 2018 yılında Adanaspor

2 Ağustos 2019 yılında Kisvárda

4 Temmuz 2022 yılında Fehérvár

Claudiu Bumba kimdir

Claudiu Bumba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Bumba şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atletic Club Satu Mare, AS Roma

Claudiu Bumba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 16 numaralı formasıyla 27 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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Claudiu Bumba nereli

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