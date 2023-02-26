Clement Boahen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Boahen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Boahen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Boahen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Boahen 15 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Boahen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Clement Boahen'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clement Boahen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clement Boahen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clement Boahen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Boahen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2022 yılında Dreams FC

Clement Boahen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Boahen şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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