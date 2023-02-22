Clement Ogbobe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Ogbobe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Ogbobe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Clement Ogbobe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Clement Ogbobe 30 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Clement Junior Ogbobe şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Clement Ogbobe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Group Unik yapmaktadır. Clement Ogbobe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Clement Ogbobe'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Clement Ogbobe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Clement Ogbobe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Muscat Club
1 Temmuz 2022 yılında Doma UTD
Clement Ogbobe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Clement Ogbobe şuan Doma United takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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