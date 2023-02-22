Clement Ogwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Ogwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Ogwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Clement Ogwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Clement Ogwu 6 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Clement Ogwu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Clement Ogwu'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Clement Ogwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Clement Ogwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ocak 2019 yılında MFM FC
1 Aralık 2022 yılında Doma UTD
Clement Ogwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Clement Ogwu şuan Doma United takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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