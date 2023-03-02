Clemente Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clemente Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Clemente Montes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Clemente Montes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Clemente Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clemente Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Clemente Montes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clemente Montes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clemente Montes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clemente Montes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clemente Montes 25 Nisan 2001 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Clemente José Montes Barroilhet şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clemente Montes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Clemente Montes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Clemente Montes'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Clemente Montes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/clemente_mb20/

Clemente Montes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clemente Montes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Clemente Montes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clemente Montes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında U. Católica

27 Ocak 2023 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2023 yılında U. Católica

Clemente Montes kimdir

Clemente Montes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clemente Montes şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Clemente Montes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 28 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Clemente Montes nereli

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