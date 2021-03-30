CNC Freze Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Freze Tezgahı Operatörü Maaşları, İş İlanları

CNC Freze Tezgahı Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar? CNC Freze Tezgahı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

CNC Freze Tezgahı Operatörü verilen işi CNC freze tezgahında işleyerek istenilen şekil ve ölçüye getiren, bu tezgahların ayar ve kontrollerini yapan kişidir.

CNC Freze Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Freze Tezgahı Operatörü Maaşları

CNC Freze Tezgahı Operatörü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük CNC Freze Tezgahı Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR CNC Freze Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

CNC Freze Tezgahı Operatörü Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Ne İş Yapar?

CNC Freze Tezgahı Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

c) Geometrik çizimler yapmak

d) Görünüş çıkarmak

e) Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak

f) Kroki-perspektif ve yapım resmi çizmek

g) Temel el işlemleri yapmak

h) Delme ve vidalama yapmak

i) Temel tornalama yapmak

j) Freze tezgahlarında hazırlık yapmak

k) Temel frezeleme yapmak

l) Taşlama tezgahlarını ayarlamak ve kullanmak

m) Temel taşlama ve modelleme yapmak

n) Bilgisayarda temel geometrik çizimler yapmak

o) Bilgisayarda özellik ve tanımlama komutlarını kullanmak

p) Bilgisayarda yeterli görünüş çizmek ve kütüphane oluşturabilmek

q) CNC freze tezgâhlarının takımlarını ayarlayıp kullanmak

r) CNC frezede programlama yapmak

s) CNC frezeleme işlemlerini yapmak

t) CNC frezede değişik çevrimleri programlamak

u) Bilgisayarda CAM programlarını kullanmak ve frezeleme

v) Standart makine elemanlarının ve dişli çarkların yapım resimlerini çizmek ve okumak

w) Makine parçalarının komple ve detay resimlerini çizmek ve okumak

x) Bilgisayarda üç boyutlu katı ve yüzey modelleme yapmak

y) Bilgisayarda montaj işlemleri yapmak

z) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubu içerisindedir.

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar meslek alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır.

CNC Freze Tezgahı Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde CNC Freze Tezgahı Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.12 olarak belirlenmiştir

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